Predators de Nashville: Austin Watson suspendu pour 27 parties par la LNH

L'attaquant des Predators de Nashville Austin Watson écope d'une suspension de 27 matchs pour une «conduite inacceptable à l'extérieur de la patinoire», a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH) mercredi.

En plus de ces 27 matchs de suspension, il ne pourra pas prendre à un match présaison et ne recevra aucun salaire au cours de cette période.

Watson avait été appréhendé le 16 juin dernier et accusé de violence conjugale contre sa petite amie. Au mois de juillet, il n'a pas contesté les accusations portées contre lui, ce qui l'a soumis à une probation de trois mois.

L'Association des joueurs de la LNH a réagi en indiquant qu'elle porterait en appel la décision du circuit.

La Ligue menait sa propre enquête pour déterminer si elle allait décerner des sanctions.

«J'ai déterminé qu'Austin Watson s'est engagé dans une confrontation physique avec sa conjointe, a expliqué le commissaire Gary Bettman dans le communiqué émis par la LNH. Le verdict d'aujourd'hui, qui tient compte des faits spécifiques de cette cause et des individus concernés, est nécessaire et conséquent avec une position fermement adoptée par la LNH, soit qu'elle ne tolérera pas cela ainsi que les conduites semblables.»

Selon l’acte d’accusation, Watson aurait admis avoir poussé la mère de son enfant après une chicane dans leur voiture et dans une station-service. Il avait été libéré moyennant une caution de 4500 $.

La victime avait demandé l’arrêt des procédures, mais la procureure avait refusé, alléguant qu’il y avait d’autres témoins dans cette affaire.

Watson a inscrit 14 buts et cinq mentions d’aide pour 19 points en 76 matchs la saison passée, tout en écopant de 123 minutes de punition. Il a ajouté cinq filets et trois aides en 13 parties éliminatoires.