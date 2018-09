GAGNON-GRANDMONT

Jeannine



Le 7 septembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannine Gagnon, épouse de feu M. André Grandmont.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Micheline), Gilles (Marie-Paule), Suzanne, Ginette, Jean (Renée) et Jacques (Diane), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.450 699-9919www.alexandrenicole.com