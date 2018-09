Dans l’univers des influenceurs

Le tournage de ce film scénarisé par Mélanie Charbonneau et l’auteure Geneviève Pettersen a débuté mercredi et se poursuivra jusqu’au 19 octobre à Montréal et ses environs. Outre Juliette Gosselin, Fabuleuses mettra en vedette Noémie O’Farrell, Mounia Zahzam, Alexandre Nachi, Geneviève Boivin Roussy et Hélène Major. Produit par la boîte Go Films (1991, Nelly), le long métrage est doté d’un budget de 3 M$.