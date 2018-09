David Price ne veut pas quitter Boston

Le lanceur des Red Sox de Boston David Price n’a pas l’intention de mettre fin à son contrat au terme de la présente campagne et souhaite aider son équipe à remporter la Série mondiale.

Le gaucher a signé une entente de sept ans et de 217 millions $ avant le début de la campagne 2016. Le pacte comprend une clause permettant d’y mettre fin cet automne. Néanmoins, le vétéran de 33 ans se plaît au Massachusetts, surtout que les Sox affichent le meilleur dossier (99-46) du baseball majeur et sont assurés de jouer en séries éliminatoires.

«Pourquoi quitterais-je pour me retrouver avec une formation inférieure à celle-ci?, a mentionné Price au site MassLive. Je suis venu ici pour gagner. Je ne me préoccupe pas du reste. Je suis là pour obtenir un titre et je pense que nous avons de bonnes chances de réussir.»

Les succès en séries avant tout

Celui qui revendiquait un dossier de 14-6 et une moyenne de points mérités de 3,57 avant le match de mercredi contre les Blue Jays de Toronto connaît d’ailleurs de bons moments. Après avoir perdu une décision aux mains des Yankees de New York le 1er juillet, il a obtenu cinq gains sans subir la défaite.

Cependant, les statistiques individuelles ont peu de valeur à ses yeux.

«Je pourrais détenir une fiche de 35-0 en saison et une moyenne de 0,00, et ça ne compterait pas pour moi. Je veux gagner en octobre, c’est tout. Le calendrier régulier ne signifie rien pour moi», a déclaré à la chaîne radiophonique WEEI l’artilleur n’ayant jamais remporté un départ en éliminatoires.

Récipiendaire du trophée Cy-Young dans la Ligue américaine en 2012, Price touchera 31 millions $ en 2019 et 32 millions $ au cours de chacune des trois années subséquentes.