De l’utilité du Viagra

Mon mari n’a jamais eu une très grande vigueur sexuelle. Mais comme il était orgueilleux, il jouait au matamore devant tout le monde en lassant savoir à la ronde qu’il était très fort au lit. Jamais je ne l’ai démenti parce que ça m’arrangeait. Je n’étais pas trop portée sur le sexe, mais je ne souhaitais pas qu’il aille voir ailleurs pour compenser parce que j’étais jalouse.

Puis est venu le temps de la cinquantaine où il n’exigeait plus rien de moi. J’ai cru qu’il ne me désirait plus. Mais en fait, il était devenu impuissant. Six ans que ça dure maintenant et je n’en puis plus. Le Viagra pourrait-il l’aider ?

Anonyme

Certes le Viagra pourrait stimuler votre mari et par le fait même aider votre couple, mais à la condition qu’il y ait du désir dans la relation. Car le Viagra ne fonctionne que s’il y a une excitation sexuelle. Sans envie, l’enzyme nécessaire à l’érection, appelée GMPC, n’est pas produite.