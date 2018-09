Des diamants bruts à Toronto

Les équipes sportives de Toronto possèdent de véritables bijoux.

Pour avoir du succès, les équipes doivent repêcher ou faire signer des contrats à de jeunes joueurs talentueux qui représenteront la force et l’image de l’organisation pendant de nombreuses années.

Chez le Canadien, après le départ de Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur et Patrick Roy ont permis à l’équipe de remporter la coupe Stanley.

Les Expos nous ont permis de découvrir quatre diamants bruts d’une grande valeur qui sont membres du Panthéon du baseball : Gary Carter, Andre Dawson, Tim Raines et Vladimir Guerrero.

Les Blue Jays, après avoir gagné deux fois la Série mondiale, et les Maple Leafs, après avoir remporté leur dernière coupe Stanley en 1967, n’ont jamais développé de joueurs au talent exceptionnel.

Ces longues années d’attente dans le désert sont terminées. Les Maple Leafs ont Auston Matthews et les Jays ont Vladimir Guerrero Jr.

Joueur de l’année

Le réputé magazine Baseball America, tout comme le journal USA Today, ont décerné le titre de joueur de l’année dans le baseball mineur à Vladimir Guerrero Jr.

L’avenir est très prometteur chez les Jays, mais pas autant chez certains vétérans, pour qui c’est l’incertitude. Les lanceurs Danny Barnes, Tyler Clippard, Marco Estrada, Sam Gaviglio et Justin Schaffer ne seront pas probablement de retour.

À l’avant-champ, Lourdes Gurriel Jr. et Aledmys Díaz mettent beaucoup de pression sur les épaules de Yangervis Solarte et Devon Travis.

Et il y a Justin Smoak, dont le cas est assez particulier. Il est sans aucun doute un bon joueur de premier but qui frappe avec de la puissance. Présentement, il a une bonne valeur si jamais on veut l’échanger. La question est de savoir si le jeune Rowdy Tellez peut le remplacer. Aucune idée, mais Vladimir Guerrero Jr peut le faire. Oui, vous avez bel et bien lu, Vladimir Guerrero Jr.

Laissons le temps passé et ne soyez pas surpris de voir Vlad, un jour, jouer au premier but.

Les Brewers et les A’s

Les Brewers et les A’s nous permettent de vivre un mois de septembre excitant grâce à leurs performances spectaculaires. Milwaukee livre toute une bataille aux Cubs pour le championnat de leur division sans oublier qu’ils ont la fiche du « meilleur deuxième » dans la Ligue nationale. Il y a aussi la course au premier rang dans la division Ouest entre les Rockies, les Dodgers et les Diamondbacks. Une équipe se réveille le matin au premier rang et se couche le soir hors des séries !

Le Joueur le plus utile

Je comprends les journalistes qui sont à l’emploi du baseball majeur de mousser la candidature de Mike Trout. Mais leur manque de sérieux est flagrant à mes yeux. Ils ont tenu un sondage auprès d’eux pour déterminer le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine.

Je regrette... les Angels sont dans deux courses : la première est pour éviter les congestions sur l’autoroute 5 en Californie et la deuxième, c’est pour terminer avec une moyenne supérieure à ,500.

Imaginez qu’ils ont choisi Trout au deuxième rang, heureusement derrière Mookie Betts, mais devant J.D. Martinez, qui livre une bataille pour la triple couronne, pour la meilleure moyenne au bâton, les circuits et les points produits. Quant à Khris Davis, avec Oakland, son équipe se dirige vers une participation aux séries. À bien y penser, lorsque tu frappes 41 coups de circuit et que tu produis 108 points, Trout mérite d’être choisi au deuxième rang.

Excusez-moi, je viens de prendre ma douche et j’ai relu ma chronique. La fiche dont je parle plus haut est celle de Khris Davis, pas celle de Mike Trout !