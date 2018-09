Des géants québécois de la finance s'unissent pour la cybersécurité

Face à l'explosion des dangers de cybersécurité, les PDG de Desjardins et de la Banque Nationale lancent avec Deloitte et Groupe RHEA, dans une rare sortie publique commune, un nouvel organisme pour attirer les talents dans ce domaine.

« L’expertise rassemblée au sein de CyberEco va nous permettre de renforcer les différents piliers de la lutte contre la cybercriminalité ainsi que nos initiatives en matière de prévention», a déclaré le PDG du Mouvement Desjardins Guy Cormier mercredi, en conférence de presse dans le centre-ville de Montréal.

Pour l'instant, l'enveloppe du projet s'élève à quelques centaines de milliers de dollars, mais celle-ci pourrait bientôt augmenter.

De son côté, le recteur de l'Université de Montréal Guy Breton a annoncé la création d'une Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité, financée par Desjardins et la Banque Nationale.

Au moment où les cybermenaces, les fraudes et les vols d’identité et de données se multiplient et que la main-d’œuvre peine à répondre à la demande, ces ténors de la finance choisissent de mener ce combat ensemble plutôt que de leurs côtés.

«Sécurité nationale»

«La cybersécurité est également devenue une question de sécurité nationale, un phénomène qui risque de s’accentuer au cours des prochaines années », a souligné le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon.

Le marché mondial de la cybersécurité pourrait atteindre 170 milliards $ d’ici deux ans, estiment les fondateurs de CyberEco.

« Au cours des dernières années, nous avons vu la demande pour des produits et services en cybersécurité littéralement exploser. Pour y répondre, il est impératif de développer de nouvelles solutions qui reposent sur une plus grande collaboration entre les grands acteurs de l’industrie», a ajouté Marc Perron, associé directeur au Québec chez Deloitte.

Risques économiques

Pour ces entreprises, vols d’identités et escroqueries riment avec « pertes financières», d’où l’urgence de s’unir pour positionner le Québec dans le monde.

Fait rare dans cette industrie ultracompétitive, Desjardins, la Banque Nationale, Deloitte et Groupe RHEA ne se contenteront pas de financer le projet, ils se sont aussi engagés à partager leur expertise et même à s’entraider pour implanter les solutions trouvées.