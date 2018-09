Des victoires de Golovkin et de Lemieux

Je ne serai pas à Las Vegas samedi soir. Ça me fait beaucoup de peine de rater cette soirée de belle et bonne boxe remplie d’histoires palpitantes. Disons que j’ai une maudite bonne raison. Je suis invité à un mariage que je ne peux rater.

Mais je vais regarder le combat entre Gary O’Sullivan et David Lemieux avec une attention carabinée. Les deux sont capables de cogner comme des bûcherons et de faire tomber un chêne. Mais à ce jeu, je suis convaincu que Lemieux est supérieur à O’Sullivan. De plus, c’est la première fois depuis plus d’un an que Lemieux montera dans le ring en pleine forme. Sans blessure. Lemieux va gagner et ça va se passer par knock-out. Vers le 10e round.