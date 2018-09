Dossier du capitaine: le contexte ne s’y prête pas

Le poste de capitaine du Canadien doit-il être comblé maintenant que Max Pacioretty a été échangé ? La réponse est non. Pourquoi ? En raison de l’instabilité qui règne au sein des effectifs et qui persistera le temps que la métamorphose de l’équipe soit complétée Dieu sait quand.

Il faudra voir si les Rangers de New York et les Canucks de Vancouver, qui se disent ouvertement en période de reconstruction, auront de nouveaux capitaines cette saison.

Les Sabres de Buffalo et les Coyotes de l’Arizona ne comptaient pas de capitaines non plus, la saison dernière. Les Islanders de New York ont perdu le leur quand Tavares a profité du marché des joueurs autonomes pour se joindre aux Leafs.