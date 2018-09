LACHANCE (née Lizotte)



Carole20 juillet 1946 - 7 septembre 2018À Montréal, le vendredi 7 septembre, est décédée Carole Lizotte, épouse de Yvon Lachance (ancien gérant-boucher du Métro Lachance).Outre son époux, elle laisse dans le deuil Yvon Jr (Julie Faucher) et Nancy, ses petits-enfants Émile Mireault Lachance et Béatrice Mireault Lachance, ses soeurs Marcelle et France et son frère Serge, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 14 septembre de 17h à 21h, et dès 11h le lendemain matin. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même le samedi 15 septembre à 15h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à la Fondation de l'Hôpital Ste-Justine, pour son grand amour des enfants, serait apprécié.