PELLETIER, Pierrette



Paisiblement à son domicile, à Charlemagne, le 23 août à l'âge de 81 ans, est décédée madame Pierrette Pelletier, conjointe de feu Ruth Daoust.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs Lise, Michel, feu Pierre et Luc, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682samedi le 15 septembre de 13 à 16 heures suivi des funérailles à 16 heures en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation québécoise du cancer.