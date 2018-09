BOISCLAIR JOLY, Denise



Le 9 septembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Denise Joly de Joliette, autrefois de Montréal. Elle était l'épouse de feu Lucien Boisclair.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Rachel Sicard) et Carole (Steve Dufresne), ses petits-enfants Philip, Mélanie et Charlotte, son arrière-petit-fils Théodore, ses soeurs et son frère Françoise, Jeannine, Colette et Pierre, de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Madame Joly vous accueillera le samedi 15 septembre à compter de 14h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle samedi à 16h.En guise de témoignages de sympathie, des dons pour Diabète Québec seraient appréciés.