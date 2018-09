Économie - un débat intéressant mais un "after" décevant

Le débat économique d’hier soir à LCN m’a enchanté. Laisser débattre les invités, quitte à avoir quelques chicanes et un peu de cacophonie, c’est sain et intéressant. À propos d’un sujet qui en effraie plus d’un en plus. Encore plus quand tu n’es pas spécialiste. Mais un débat bien vulgarisé par les candidats des 4 partis représentés : PLQ, CAQ, PQ et QS.

Il en a été autrement dans la discussion qui a suivi le débat, toujours à LCN. Si Simon Tremblay-Pepin de QS amenait un point de vue rafraîchissant et essentiel dans le débat, son pendant commentateur à l'après-débat était absent.

C’est malheureux parce qu’à un autre « poste de tivi », on a osé cette campagne-ci inviter une certaine Françoise David. Ce n’est pas juste équilibré, mathématique. Sa contribution est enrichissante et rafraichissante.

À La Joute, Caroline St-Hilaire est bonne. Mais qui ne sait pas qu’elle est clairement identifiée au PQ? Son mari est candidat dans Bourget pour le PQ et elle-même a déjà été députée du Bloc québécois. C’est correct.

Jonathan Trudeau est aussi bon. Mais qui ne sait pas qu’il est clairement identifié au PLQ? Lui-même n’a jamais caché qu’il a occupé différentes fonctions au sein de l’appareil parlementaire des Libéraux. C’est correct.

Lui a reconnu que Simon Tremblay-Pepin avait « gagné » le débat. Mais qu’il était « arrogant », pour ne pas dire baveux. Elle a reconnu qu’il avait "déstabiliser ses adversaires", mais que les chiffres de Québec solidaire ne sont pas crédibles, etc. Le baratin habituel quoi.

Personne pour en discuter. Pour rétablir les faits. Pour leur répliquer, comme au débat entre les quatre candidats hier soir.

Personne pour rappeler ce que le porte-parole de QS en matière d’économie a défendu au cours du débat. Qu’il a rappelé que QS a été le premier parti, après seulement 5 jours de campagne, a indiqué comment il financerait son plan de transition économique.

Pourquoi? Je ne le sais.

Mais ce que je sais, c’est que les auditeurs de La Joute gagneraient à entendre un tel point de vue, une vision différente comme celle qu’a défendue hier Simon Tremblay-Pepin de Québec solidaire. Ils gagneraient à entendre une telle parole portée par un analyste de la scène politique à gauche, comme c'est le cas chez le compétiteur.

Pourquoi pas?

Donc, si jamais La Joute en cherche un, faites-leur le message que je peux leur recommander quelques noms. Et le mien ne figurera pas dans la liste.