GIROUARD, Jean-Guy



À Auteuil, le 8 septembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Guy Girouard, époux de Mme Jeannine Ouimet Girouard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Alain), Daniel (Sylvie), Gaëtan (Sylvie), Claude (Carole), Alain (Maryse), Chantal (Luc) et Sylvie (Roger), ses 13 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants, son frère Noël ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles et l'inhumation des cendres auront lieu à une date ultérieure à la paroisse St-Denis-sur-Richelieu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.