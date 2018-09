BERNARDI, Palma



Le 6 septembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Palma Bernardi, épouse de feu Ferdinand Mailloux.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole (André), Francine (Pierre) et Robert (Catherine), ses petits-enfants, Geneviève, Martine, André Junior, Hélène, Amélie et feu Éric, ses arrière-petits-enfants, Gabrielle, Maïka, Emy, Olivier, Valérie, Nicolas, Laurence, Simon, Lucas, Thierry, Ema et Jacob. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Rose (Jean), sa belle-soeur Réjeanne (feu Nicolas), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 15 septembre 2018 dès 13h. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Charles-Le Moyne (Oncologie).