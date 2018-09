Fernandez sort la tête haute

C’est la fin pour Leylah Annie Fernandez à la Coupe Banque Nationale. Mais en même temps, ce n’est que le début de ce qui s’annonce comme une fructueuse carrière dans le monde du tennis pour la Lavalloise de 16 ans.

Celle qui est devenue, lundi à Québec, la plus jeune joueuse active à remporter un match en tableau principal de la WTA, a cette fois plié devant la Britannique Heather Watson, qui l’a emporté 6-4 et 7-5 au PEPS.

Watson, qui occupe le 107e rang mondial et qui a grimpé jusqu’en 38e place en 2015, ne l’a pas eu facile contre la fougueuse Québécoise. Tirant de l’arrière 3-5 en deuxième manche, Fernandez a sauvé deux balles de match pour faire 5-5 avant d’échapper les deux jeux suivants.

« Je suis quand même contente. Je me suis battue pour chaque point, mais dans les moments importants, je n’ai pas respecté mon plan qui était d’ouvrir le terrain et d’attaquer en parallèle », a analysé Fernandez.

En vertu d’un laissez-passer, l’étoile montante disputait cette semaine son premier tournoi WTA en tableau principal. Celle qui a fait un malheur récemment sur la scène junior admet avoir trouvé la marche haute. « J’ai appris sur la différence entre les juniors et les professionnelles. C’est plus vite, plus fort et tu dois être prête pour chaque point ».

Entre Montréal et la Floride

Sous peu, la jeune joueuse déménagera en Floride, question de rejoindre sa famille. Reste à voir si elle partagera son temps entre les palmiers et le centre national d’entraînement, à Montréal.

« On comprend que le tennis est important, mais ce n’est pas tout. Il y a un facteur familial dans sa décision. Pour une fille de 16 ans, ce n’est pas évident d’être loin de ses parents », a indiqué Sylvain Bruneau, entraîneur responsable du volet féminin à Tennis Canada.

« Elle est une joueuse en laquelle on croit beaucoup et on va la supporter d’une façon ou d’une autre. Elle démontre vraiment qu’elle est sur un tracé pour devenir une professionnelle de premier plan », a-t-il ajouté.

Fernandez occupe le 588e rang mondial et de ce fait, elle s’avère la plus jeune joueuse parmi les 600 premières. Comme prochaine compétition d’envergure, elle prendra part à la Fed Cup junior, du 23 au 30 septembre, en Hongrie.

Des favorites résistent

Contrairement aux derniers jours où plusieurs têtes de série ont roulé, les favorites en action ont résisté, mercredi.

En matinée, la deuxième tête de série Petra Martic n’a fait qu’une bouchée de Naomi Broady. La Croate, classée 38e au monde, a disputé le match le plus bref du tournoi en abattant sa rivale britannique en deux manches successives de 6-1, en 54 min 19 s.

Pour sa part, la troisième tête de série Monica Puig a aussi poursuivi sa route, mais moins aisément. Tirant de l’arrière par 1-5 à la première manche, elle a rattrapé le retard pour gagner 7-5. En retard 0-3 à la manche suivante, son adversaire Madison Brengle a déclaré forfait, blessée.

HORAIRE DU JOUR

À partir de 11h

Ons Jabeur c. Jessica Pegula

Olga Govortsova c. Petra Martic (2)

Double

Lucie Hradecka et Michaella Krajicek c. Asia Muhammad et Maria Sanchez

Pas avant 19 h