Il conteste son renvoi du cégep devant le tribunal

Un homme atteint du syndrome d’Asperger et sa mère doivent se tourner vers les tribunaux afin qu’un juge force le cégep qu’il fréquentait à le réintégrer, car ils estiment que son renvoi est injustifié.

Éric Boisvert fait un retour aux études et a été accepté au cégep régional de Lanaudière à Joliette dans le programme de Technologie des procédés de la qualité des aliments.

Or, il est devant une interdiction de la cour d’utiliser un ordinateur ou un téléphone pouvant accéder à internet, relié à des démêlés judiciaires où il a été accusé de harcèlement. Il ne représente « aucune dangerosité », selon un expert qui l’a évalué.

« C’est une chicane sur Facebook qui a dégénéré, qui a mené à des accusations douteuses, justifie sa mère, France Venne. Nous allons d’ailleurs contester le tout la semaine prochaine. »

L’homme de 43 ans présente un trouble du spectre de l’autisme de type Asperger, accompagné d’une surdouance. Sa condition fait en sorte qu’il possède, de son propre aveu, une faible intelligence émotionnelle, ce qui fait en sorte qu’il n’a pas de filtre.

Incompatibilité

Le cégep justifie la décision du renvoi définitif d’Éric Boisvert à cause de l’incompatibilité entre ses conditions et son programme d’études, estimant qu’il aurait été difficile de l’accommoder.

« M. Boisvert a manqué à ses obligations en vertu du Code de vie en cachant ces obligations-là, qui étaient incompatibles avec ses études », a affirmé Antoine Aylwin, avocat du cégep.

Éric Boisvert est désemparé de se faire refuser l’accès au cégep, « pour une histoire du passé », surtout qu’il allait procéder à une demande afin de faire modifier ses conditions.

Il avait déjà été possible de le faire, alors que M. Boisvert a suivi des cours cet été dans un autre établissement, où il avait pu utiliser un ordinateur sous supervision.

Intransigeance

« J’ai vraiment eu le coup de foudre pour le programme. C’était la première fois que je me sentais bien, à ma place, avoue-t-il, lui qui a été victime d’intimidation. J’aurais aimé avoir au moins une chance de m’expliquer, qu’on tente de me réintégrer. Maintenant qu’ils m’ont renvoyé sans réelles explications, je n’ai plus rien. »

Sa mère dénonce également la « grave intransigeance » de l’administration du cégep.

« Mon combat, c’est pour tous les parents qui ont vécu ou qui pourraient vivre ça. On dirait qu’il y a une peur de la différence, affirme France Venne. Je ne serai pas toujours là pour mon fils, je sais qu’il est capable de se réaliser et d’être autonome, il faut simplement lui donner une chance. »

La demande d’injonction d’Éric Boisvert sera entendue aujourd’hui au palais de justice de Joliette.