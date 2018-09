Je sors, je reste

Coup de cœur

COMÉDIE MUSICALE : Notre-Dame de Paris

Vingt ans se sont écoulés, depuis la première représentation du spectacle Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante. Le duo revient toutefois en force avec une nouvelle cuvée d’acteurs et de chanteurs, tous aussi talentueux. On retrouve un Quasimodo avec une voix magnifique et une Esmeralda absolument envoûtante. Un spectacle à voir absolument. *Ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, 1594 rue Saint-Denis

Je sors

FESTIVAL

La Grande Rencontre

Le festival La Grande Rencontre lance son coup d’envoi aujourd’hui, pour cinq jours consacrés à l’art et aux métissages culturels. En effet, des artistes du Québec, du Canada, des États-Unis, de la Pologne, de la France et du pays de Galles se réuniront pour vous faire découvrir des œuvres d’arts, des films, des concerts, des prestations de danse et plus encore. Pour les mordus de culture, c’est un rendez-vous pour les petits et grands à ne pas manquer. *Ce soir à 18h30 à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, 465 avenue du Mont-Royal Est

DANSE

Janelle Hacault & Jane Mappin

Place à une deuxième semaine riche en danse au Festival Quartiers Danses qui présente ce soir, un programme double. Deux chorégraphes montréalaises de talent sont à l’affiche, soient Janelle Hacault et sa création Shapeshifters et Jane Mappin qui proposera deux créations : le quatuor SILK et la pièce de groupe IAmWeAreOne. Ces deux créations portent à la réflexion d’un monstre qui dort en nous tous et aussi sur la résilience face aux épreuves de la vie. *Ce soir à 20h Cinquième Salle- Place des Arts, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

HUMOUR

Gouache par Simon Gouache

Le jeune humoriste Simon Gouache a su se tailler une place dans le monde de l’humour au Québec. Découvert en 2012 lors d’un numéro à un Gala Juste pour rire, l’homme comique séduit le public. Ses histoires racontées au style stand-up américain, son charisme et ses textes intelligents font de lui l’humoriste de l’heure. *Ce soir à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

THÉÂTRE

Candide ou l’Optimisme

Le classique de Voltaire Candide ou l’Optimisme fascine et rassemble encore les foules au théâtre. Ce conte philosophique met en scène Candide, jeune et joli garçon, supposé neveu du baron Thunder-ten-tronckh. Un jour, celui-ci le surprend entrain d’embrasser sa fille Cunégonde. Scandalisé, le baron chasse le jeune homme du château. Ce succès littéraire français nous conscientise sur l’art de traverser des épreuves difficiles et sur l’apprentissage de la résilience, tout en se moquant des barèmes de la société. *Ce soir à 20h au Théâtre du Nouveau Monde, 84 rue Sainte-Catherine Ouest

CONCERT

Longueur d’ondes et histoires brèves

L’écrivaine Sylvie Marcotte et la musicienne Marie Bernard, ne font qu’un dans cette lecture de nouvelles, tantôt musicale, tantôt parlée. Toutes ces histoires évoquent le thème du voyage, qui nous transportent aussitôt. *Ce soir à 20h au Théâtre Petit Outremont, 1248 Avenue Bernard Ouest

Je reste

LIVRE

Le meilleur des pommes

C’est définitivement le temps de la cueillette des pommes. Le livre de recettes des jardiniers Pascale Coutu et Pierre Tremblay, Le meilleur des pommes nous partage plusieurs façons d’apprêter le « fruit défendu » dans notre cuisine, durant toute l’année. On y découvre aussi les nombreux bienfaits de la pomme et les principales variétés. *Sorti le 15 août

DVD

SupeFly

SuperFly est un trafiquant de drogues vedette à Atlanta : il est riche, populaire auprès des femmes et c’est toujours la fête. Un jour, il est à la croisée des chemins, lorsqu’un drame surgit. Il se voit dans l’obligation de choisir entre la prison ou la mort. Il décide donc de s’échapper et de commencer une nouvelle vie en essayant de convertir de la drogue en de l’argent... Son plan fonctionnera-t-il? *Sorti le 11 septembre

TÉLÉ

Ados, sexe et confidences

Dans ce documentaire, on laisse la parole aux jeunes. Les adolescents prennent position sur le sujet tabou du sexe. Même si l’on a l’impression qu’ils sont de plus en plus ouverts et actifs que les jeunes d’autrefois, il n’en est rien. En fait, la grande différence, c’est que la jeunesse d’aujourd’hui est beaucoup plus exposée à la sexualité, surtout avec l’’omniprésence des réseaux sociaux. *Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec