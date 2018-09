Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE: Fear - Trump in the White House

Le légendaire journaliste et auteur émérite Bob Woodward, qui a longtemps travaillé au Washington Post, lance une bombe dans le monde de l’édition avec son livre Fear- Trump in the White House. Il y dévoile des informations troublantes et exclusives de l’entourage du président. Les nombreux intervenants y racontent que l’homme à la tête des États-Unis est inculte, colérique, mythomane et narcissique. Plusieurs scandales sont cachés à la Maison Blanche, mais plusieurs sont dévoilés dans ce bouquin, déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires. *Sorti le 11 septembre

Je sors

LANCEMENT

Arriola et Rudy Berhnard

Ce n’est pas un, mais bien deux lancements qui auront lieu ce soir, avec les artistes Arriola qui présente son nouvel EP Ma nouvelle théorie et Rudy Berhnard, membre du groupe Les Incendiaires, qui a concocté un premier album solo intitulé Correspondances. Les fans pourront s’attendre aux rythmes électro-pop dont nous a habitué Arriola et un hommage à la musique new-wave romantique dans les chansons de Rudy Berhnard. *Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4467 rue Saint-Denis

CONCERT

Spirale

En compagnie de l’Orchestre National de Jazz de Montréal, le musicien et pianiste Jean-François Groulx nous transporte dans son univers musical coloré, tiré des pièces de son album Spirale. Le jazz est au cœur de son œuvre, mais il explore aussi la musique du monde et la chanson populaire. *Ce soir à 19h au Théâtre Rouge du conservatoire de musique de Montréal, 4750 avenue Henri-Julien

GASTRONOMONIE

Avenue Gourmande

C’est aujourd’hui que débute l’événement Avenue Gourmande, qui propose quatre journées de dégustations et des menus spéciaux, dans 33 commerces de l’Avenue Mont-Royal. Les fins palais pourront découvrir différents produits artisanaux du Québec et goûter à différentes spécialités chez Chocolats Favoris, Mulan, La Panthère Verte ou encore chez L’Artisan Piadinera. *D’aujourd’hui, 13h, à dimanche sur l’Avenue Mont-Royal

THÉÂTRE

Je cherche une maison qui vous ressemble

En la mémoire de la chanteuse Pauline Julien et de son époux l’homme politique Gérald Godin, la création théâtrale Je cherche une maison qui vous ressemble, est un dialogue entre le passé et le présent, en référence des textes et des chansons de Julien. Les comédiens Catherine Allard et Gabriel Robichaud récitent avec brio ce docufiction du metteur en scène Benoît Vermeulen. *Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 264 rue Sainte-Catherine Est

THÉÂTRE

Phantom Kino Ballett

Assistez à un théâtre nouveau genre avec Phantom Kino Ballett qui stimule plusieurs sens avec ses mix audios hallucinogènes et ses vidéos expérimentales. Le spectateur est plongé dans le monde parallèle des fantômes. Les créatrices Lena Willikens et Sarah Szczesny y ajoutent des citations de films, de la peinture ou encore des extraits d’entrevues... *Ce soir à 21h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Je reste

ALBUM

Ma maison favorite de Paul Daraîche

La vedette de country Paul Daraîche lance cet automne son nouvel opus Ma maison favorite, composé de chansons originales. L’artiste s’est entouré de précieux collaborateurs comme Mario Pelchat en tant que producteur et directeur artistique, Éric Maheu de Kaïn et Salvatore Adamo comme paroliers. L’artiste traite de sujets qui touchent, tel que la famille, le suicide, la gloire, la santé, la Gaspésie et bien sûr l’amour. *Sorti le 11 septembre

ALBUM

Retour à Walden – Richard Séguin sur les pas de Thoreau

Dans ce nouvel album, Richard Séguin s’immisce dans l’univers de Henry David Thoreau, un philosophe américain important qui a vécu dans les années 1800. Ses chansons sont donc tirées de la vie de cet homme qui a vécu dans les bois pour se retirer des normes de la société. Des personnages importants reprennent vie dans l’opus : John Brown, leader du mouvement abolitionniste, Lidian Emerson, amie et confidente de Thoreau et William, esclave africain qui tente de fuir vers le Canada. *Sorti le 7 septembre

TÉLÉ

Face à la rue

La série docu-réalité Face à la rue, présentée à Moi & Cie, est maintenant diffusée sur la chaîne TVA. L’animateur Jean-Marie Lapointe va à la rencontre de personnes sans-abris qui lui racontent leurs histoires. Au fil des épisodes, les récits de ces personnes en situation d’itinérance se développent. *Ce soir à 19h à TV