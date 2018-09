Il y a environ quatre ans, Elisapie a vécu une violente dépression post-partum, après l’arrivée de son petit garçon. Après plusieurs remises en question, l’artiste inuk s’est mise à la tâche d’écrire un nouvel album, son premier en six ans. La voici avec The Ballad of the Runaway Girl, un disque qu’elle décrit comme un « voyage intérieur ». Le Journal s’est entretenu avec elle.

Comment te sens-tu à quelques jours de la sortie de ce nouvel album ?

« Je pense que c’est la première fois que je suis zen par rapport à tout ça. C’est un album qui a été fait avec beaucoup d’humilité. Le processus de travail a été comme un voyage intérieur. J’étais guidée par ça et si les gens ne le comprennent pas, ce n’est pas grave. Mais c’est sûr que j’ai envie que tout le monde aime l’album ! »

De quelle façon ta dépression post-partum s’est-elle manifestée, il y a quatre ans ?

« J’étais dans une sorte de tourbillon de sentiments confus. Je venais d’avoir un bébé. J’avais une petite maison, un chum qui m’aimait et une grande fille qui allait bien. Tout allait bien. Mais à l’intérieur, ç’a provoqué de grosses remises en question par rapport à qui je suis. Ça m’a permis de faire un gros rewind au début de ma naissance, car je suis une fille qui a été adoptée. En ayant un enfant, je me suis mise à me poser des questions par rapport à mon identité.

« Mon corps a juste lâché. C’était un gros vertige. Mais en même temps, je me suis mise à écrire des chansons. Ç’a commencé rough et ç’a fini en douceur. À la fin, je me suis dit que c’était tout un voyage ! »

Comment es-tu arrivée à passer à travers ces moments difficiles ?

« La première chose qui a été très dure pour moi, c’était de dire que je n’allais pas bien, que j’avais besoin d’aide. Avant, je voulais toujours être parfaite, être en contrôle, n’avoir besoin de personne. Il a fallu que j’accepte mes failles. La vulnérabilité était déjà très présente dans ma façon d’écrire les chansons, d’aller dans les douleurs. »

Avec qui as-tu travaillé pour ce nouvel album ?

« J’ai commencé le processus avec Joe Grass, qui a coréalisé l’album. Rapidement, Nicolas Basque (Plants and Animals) a embarqué avec nous pour les démos. On a compris qu’on avait quelque chose de très beau quand on le rendait brut. [...] On est ensuite allé dans un autre chalet un peu plus grand pour l’enregistrement, toujours de façon live. On a ajouté Robbie Kuster (Patrick­­­ Watson) et un ingénieur de son qui est venu d’Islande. [...] Sur le site, il y a aussi la participation de Natasha­­­ Kanapé Fontaine, Chloé Lacasse et Leif Vollebekk. »

À quoi fait référence le titre de l’album, The Ballad of the Runaway Girl ?

« The Ballad of the Runaway Girl est une chanson que je connais depuis que je suis toute petite. Elle a été écrite dans les années 1970 par le groupe de mon oncle, Sugluk, avec qui j’ai déjà été choriste. J’ai toujours trouvé cette chanson-là mystérieuse. J’aimais ce que ça évoquait en moi. À un moment donné, j’ai réalisé que j’étais une fille qui fuyait. J’avais l’air indépendante et forte. Mais j’étais aussi bonne pour fuir. J’ai trouvé ça poétique. Les êtres humains, c’est ça qu’on fait quand on a peur de vivre des émotions, on fuit. »

Tu présenteras l’album­­­ à l’occasion d’un spectacle­­­ au Monument-National dans quelques jours. Comment envisages­­-tu cette soirée ?

« Ce sera un voyage, sans fla-fla avec de gros éclairages. On est contents, car ce sera dans une super salle. On a souvent joué au Club Soda, dans le passé, et je voulais faire changement. C’est au Monument-National que j’ai vu José González [en février dernier] et c’était comme une cérémonie ! Les fans étaient vraiment dédiés à lui. Je me suis dit que j’aimerais bien avoir ça aussi. Ça va être un show qui va oser. Il y aura aussi des moments rock, plus près de ce que je faisais avec Taima. Ce sera un trip musical vraiment agréable. »

►Le nouvel album d’Elisapie, The Ballad of the Runaway Girl, est sur le marché. L’artiste sera en spectacle le 27 septembre au Monument-National de Montréal. Pour toutes les dates : elisapie.com.