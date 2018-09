La gang du Joe Beef ouvre un immense resto/salle de jeux à Montréal

La grande gang du Joe Beef, Liverpool House ainsi que Maison Publique se lance dans un tout nouveau projet qui fait déjà pas mal jaser : le Mckiernan Luncheonette.

Pour ceux qui ont le Joe Beef de tatoué sur le cœur depuis le tout début, vous reconnaissez peut-être le nom. C’est que le Mckiernan a déjà existé sur Notre-Dame Ouest, mais a dû fermer ses portes pour laisser plus de place au succès de Joe Beef.

Voilà que le nom est de retour, mais cette fois avec un lumineux local de 7000 pieds carrés dans le Complexe Dompark près de Côte-Saint-Paul.

Le Mckiernan Luncheonette est en fait un grand restaurant où les professionnels du coin peuvent aller se chercher à déjeuner ou encore aller luncher puisque les heures d’ouverture sont de 7 h 30 à 14 h 30, du lundi au vendredi.

En plus de manger de l’excellente bouffe de Derrick Reinhardt, les clients peuvent aussi s’amuser en jouant au ping-pong ou au babyfoot. Le Mckiernan ressemble en fait à un biergarten intérieur.

Le Mckiernan a aussi son côté évènementiel que les autres restaurants du groupe n’ont pas. L’espace est parfait pour un mariage, un anniversaire, un party de bureau, etc., et le service de traiteur est offert. En plus, c’est le chef Derek Dammann qui est responsable de ce menu alors c’est assurément délicieux.

L’endroit a ouvert officiellement ses portes le 11 septembre alors si vous travaillez dans le coin, courez-y!

Le Mckiernan Luncheonette

5524 rue Saint-Patrick

Lundi au vendredi de 7 h 30 à 14 h 30

