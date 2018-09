La nouvelle Lexus ES n’a pas de rétroviseurs

La nouvelle Lexus ES rejette une convention établie depuis des lunes. En effet, la berline de luxe du constructeur japonais n’est pas équipée de rétroviseurs de côté. Elle est plutôt dotée de caméras.

À lire aussi: Le Lexus RX est plus familial que jamais

Ces dernières diffusent en continu le contenu sur des écrans de treize centimètres qui sont positionnés à la base des piliers A.

Pour le moment, cette technologie n’est disponible que sur le marché japonais. Elle n’est tout simplement pas légale en Amérique du Nord. La Lexus ES pourra en être équipée dès le mois d’octobre prochain.

Il ne serait pas étonnant de voir cet accessoire devenir de plus en plus courant. L’idée est d’améliorer les l’aérodynamisme des véhicules. En créant moins de friction, on obtient au final une meilleure consommation d’essence.

Lexus

Chez Lexus, on affirme également qu’on perçoit une diminution des bruits de vente.

Par ailleurs, cette nouvelle technologie résisterait plus efficacement aux intempéries (neige, pluie, etc.) que les rétroviseurs extérieurs conventionnels. Autrement dit, le conducteur pourrait profiter d’une meilleure visibilité.

Lexus

Et chez les concurrents?

Actuellement, du côté de Honda, on propose le système LaneWatch qui offre une meilleure visibilité du côté droit du véhicule par le biais d’une caméra placée sous le rétroviseur du côté du passager. En ce qui concerne Cadillac, on a aussi commencé à remplacer le miroir du centre par un écran lié à une caméra placée à l’arrière du véhicule. Quant à Audi, le constructeur allemand planche aussi sur un remplacement similaire aux conventionnels rétroviseurs.