Le député libéral François Blais demande une enquête sur le caquiste Éric Caire

En pleine campagne électorale, le député libéral de Charlesbourg François Blais demande une enquête à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie afin de vérifier si des manquements auraient pu être commis par Éric Caire en lien avec le prêt de 55 000$ qu'il a contracté au maire de L'Ancienne-Lorette, Émile Loranger.

Dans une lettre envoyée mardi, le député Blais demande, à trois semaines du scrutin provincial, de faire toute la lumière sur cette affaire.

«Bien que suite à votre recommandation, le député de La Peltrie ait remboursé ce prêt, j’ai des motifs raisonnables de croire qu’au cours de la période couvrant la durée de ce prêt, le député de La Peltrie pourrait avoir enfreint certaines dispositions du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale en négligeant de déclarer son conflit d’intérêts lors de débats en commission parlementaire», mentionne l’élu du PLQ.

Selon M. Blais, le député caquiste s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère, le 1er mai 2017, alors qu'était abordée la question du prolongement de l’autoroute 40 à Québec.

M. Blais rappelle que M. Caire est «habituellement en faveur des élargissements et prolongements d'autoroutes dans la région de Québec». Il est toutefois opposé au projet de prolonger l'autoroute 40 sur le territoire de la ville de L’Ancienne-Lorette. Le maire Émile Loranger s'oppose lui aussi à ce projet.

«Conséquemment, dans un souci de complète transparence et pour l’intérêt public, il me semble plus que pertinent de vous demander de faire enquête», ajoute M. Blais

La commissaire n’a pas encore précisé s’il y aura effectivement une enquête.

La commissaire à l'éthique a déjà soulevé une situation potentielle de conflit d'intérêts en exigeant à M. Caire de rembourser, ce qui fut fait en juin dernier.