Le FRAPRU marche à Laval et Montréal

Dans le cadre de leur marche Ottawa-Québec pour le droit au logement, les militants du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) sont arrivés à Montréal mercredi après-midi après avoir traversé Laval.

Dans la métropole, le FRAPRU veut souligner les trop nombreux cas d’insalubrité et d’itinérance, les conséquences de l’embourgeoisement sur les locataires et leur possibilité de vivre en ville, la rareté des logements familiaux abordables et les difficultés particulières rencontrées par les immigrants locataires.

Les marcheurs traverseront Montréal jeudi.

À Laval, les militants ont été rejoints mercredi par les organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap pour rappeler aux gouvernements fédéral et provincial que plusieurs centaines de milliers de Québécois dépendent de logements universellement accessibles et adaptés ainsi que de services à domicile publics.

Avec plus de 200 participants, cette marche qui a débuté à Ottawa le 2 septembre se terminera avec une manifestation de clôture à Québec le 29 septembre.