Ça y est, c’est fini. Loin de nous les canicules, les bains nocturnes au lac pour se rafraîchir, les salades, les sorbets, le vin rosé et les soupes froides.

Bienvenue à l’automne, aux nuits fraîches et aux repas réconfortants. Profitons des légumes d’automne, comme les oignons, les courges, les aubergines, les courgettes, les choux, qui sont enfin arrivés.

Ce soir, je prépare un plat de pâtes semi-bolognaises. Dans une sauce à la viande et aux tomates, j’ai glissé des dés d’aubergines et de courgettes, histoire de faire passer les légumes aux enfants qui croient que si ça ressemble à un légume, c’est poison. Un plat bien réconfortant à servir avec du fromage parmesan râpé à volonté et un verre de vin italien.

Délaissé depuis des mois au profit de smoothies frappés et autres breuvages glacés, cette semaine, on boit notre premier chocolat chaud. Léger, avec ses relents d’orange et surtout garni de grosses guimauves dodues, il réchauffera ceux qui s’obstinent à se balader en short et petite chemise estivale, alors que le thermomètre descend rapidement.

Chocolat chaud orange et guimauves

Photo courtoisie

Quel réconfort de le retrouver sur nos tables, servi bien chaud dans de grandes tasses.

Portions : 4

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

3 c. à s. de poudre de cacao

4 c. à s. de sucre

1 c. à s. de zeste d’orange râpé

1 pincée de sel

110 g (8 oz) de pastilles de chocolat noir

750 ml (3 tasses) de lait

250 ml (1 tasse) de crème légère 15 %

½ c. à thé d’extrait de vanille

12 grosses guimauves

4 zestes d’orange (facultatif)

Méthode

Dans une casserole, mélanger la poudre de cacao, le sucre, le zeste d’orange et le sel. Verser le lait. Porter à ébullition en mélangeant au fouet. Baisser le feu. Ajouter les pastilles de chocolat et la crème. Sur feu doux, fouetter jusqu’à ce que le chocolat soit complètement fondu. Retirer du feu. Incorporer la vanille. 3Verser dans des tasses. Garnir de guimauves et de zestes d’orange. Servir immédiatement.

Pâtes bolo-légumes

Photo courtoisie

Une délicieuse façon d’utiliser les restes de légumes. Servez avec un bol de parmesan et une excellente huile d’olive.

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon pelé, haché

1 carotte pelée, hachée

1 branche de céleri, haché

1 aubergine, hachée

2 courgettes, hachées

450 g (1 lb) de veau haché

3 gousses d’ail pelées, finement hachées

500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

125 ml (½ tasse) de vin blanc sec

500 ml (2 tasses) de coulis de tomate

450 g (1 lb) de pâtes longues

Sel et poivre

Méthode