Le SerenaWilliamsGate

Ce matin, j'écris dans le Journal sur la fameuse caricature de Serena Williams qui fait scandale.

Je m'y demandais si on allait bientôt ne plus rien pouvoir dessiner, si cette chape de plomb de "politiquement correct" allait finir par tuer l'essence même de la caricature, qui est de déformer, exagérer et ridiculiser.

Ce matin en Australie, le journal qui a publié la caricature d'origine récidive en mettant à la une toute une série de caricatures qui, selon les critères de la Police de la pensée, n'auraient pas passé le test PC.

Et c'est hilarant. Parce qu'en une couverture, tout est dit. Un politicien montré les culottes à l'air avec un gros derrière; Kim Jong-Un en obèse avec des traits asiatiques exagérés; et même le PM dessiné sous les traits d'une marionnette.

Hé oui, c'est ça la caricature, les amis. C'est bête et méchant.

C'est comme un cours de Caricature 101 pour les Béotiens Ignares Analphabètes.

J.K. Rowling a publié hier une splendide photo de Serena Williams, créée par la tout aussi talentueuse Annie Leibovitz. Hmmmmmmmm, Mme Rowling, dites-moi que vous savez la différence entre un "portrait" (flatteur, élogieux, positif) et une caricature (déformante, grinçante, parfois humiliante).

Mais il y a plus drôle encore. Serena Williams s'est plainte d'avoir été traitée différemment parce qu'elle est une femme. Elle affirme se battre pour les femmes. Et ses défenseurs ont dénoncé la fameuse caricature en disant qu'on déformait ses attributs physiques, de façon sexiste et raciste.

Or qu'apprend-on ? Que Williams a déjà participé à un sketch humoristique se moquant du physique et des origines ethniques ... d'une femme !

La française Amélie Mauresmo est baraquée, alors elle est jouée ...par un homme.

Et on fait référence à sa nationalité en disant "french toast". (Encore heureux qu'on ne l'ait pas montrée avec un camembert qui pue, ou en train de siphonner une bouteille de gros rouge qui tache).

Alors, en termes de "se moquer de l'apparance d'une femme c'est très vilain", on repassera.