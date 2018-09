Les longues heures d’attente avant l’arrivée de Florence

Le réfrigérateur rempli d’eau et de nourriture, des millions d’Américains attendent l’arrivée de Florence sur la côte est. De catégorie 4, cet ouragan sera le plus puissant à frapper la région en plus de 20 ans.

Kathleen Rhodes, une enseignante de Hillsborough, en Caroline du Nord, se souvient de Fran. Cet ouragan de catégorie 3 avait causé beaucoup de dommages en 1996.

«On s’attend à beaucoup de pluie, beaucoup de vent. C’était similaire il y a plus de 20 ans avec Fran. Des arbres étaient tombés sur les toits des maisons, sur les voitures. On a un peu peur», a admis Mme Rhodes, en entrevue au Québec Matin.

Mme Rhodes a raconté que les files sont toujours très longues aux stations-service. Les rayons dans les épiceries sont pratiquement vides et l’eau embouteillée est en rupture de stock.

L’enseignante a également invité des membres de sa famille habitant plus près de la côte à venir la rejoindre chez elle.

Évacuations massives

Les opérations d'évacuation concernent 1,7 million de personnes en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et en Virginie. Ces trois États sont les plus menacés par Florence, qui progresse vers l'ouest et le nord-ouest à une vitesse de 28 km/h et devrait atteindre vendredi les côtes américaines, selon le Centre national des ouragans (NHC). La capitale, Washington D.C., est également en état d’urgence.

Mais l'ouragan, toujours classé mardi en catégorie 4 (sur 5) sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents atteignant 220 km/h, pourrait sévir jusqu'en Pennsylvanie, a mis en garde l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA).

Lorsque l’œil touchera terre, l’ouragan pourrait avoir rétrogradé en catégorie 2 ou 3.

Sur la côte, les habitants doivent s'attendre à des coupures d'électricité, des destructions de bâtiments, de routes et de ponts, ainsi qu'à des inondations d'envergure, des dégâts qui peuvent «potentiellement faire des victimes», ont averti les autorités.