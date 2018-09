La vraie beauté

Lettre à ma fille

Clémence. Ma belle croquette d’amour. Oui, je sais, que ça peut paraître bizarre comme mot d’amour, croquette, mais il n’en est rien. Tu pourras demander à papi et à mamie à quel point j’ai toujours été en amour fou avec ces petites bouchées croustillantes et tu comprendras que, venant de moi, c’est un des plus beaux noms d’amour.

Ma chérie, j’aime tellement te regarder. Ta curiosité, ton petit nez en noisette et tes yeux plus turquoises que la mer des Caraïbes. Je te prends dans mes bras, je t’embrasse et je te dis que tu es belle. Je te dis vraiment souvent que tu es belle. Pour l’instant, la beauté n’est pas un enjeu dans ta vie. Tu fais simplement ta job de petit bébé. Dormir, manger, jouer un peu, pleurer parfois. La beauté, le désir et le regard des autres n’est heureusement pas encore un concept dont tu connais l’existence.

Mais ce jour arrivera, beaucoup trop rapidement. Ce jour où le regard omniscient de la société tentera de mettre sur tes petites épaules un poids d’une lourdeur injustifiée. On voudra que tu sois belle, avant même que tu comprennes ce que cela veut réellement dire. Parce qu’être belle ma chérie, ce n’est pas une question de corps, c’est une question de choix. Être belle, c’est se choisir avant toute chose. De ne pas choisir une tenue ou un look pour faire plaisir aux autres, mais pour se trouver belle soi même.

Être belle, c’est accepter la différence, ne pas juger quelqu’un par son allure ou par l’esthétisme de son visage. Ce n’est pas non plus juger quelqu’un par ses choix ou par la façon qu’il a de se rendre heureux. Être belle, c’est accepter de ne pas toujours être d’accord et de ne pas juger pour autant.

Être belle, c’est être empathique. Essayer très fort de comprendre les malheurs des autres, même si, à priori, cela ne te concerne pas. Être belle c’est ne pas se laisser amoindrir par les commentaires insipides de quelques quidams en quête d’attention. Il y aura toujours des imbéciles pour te dire que tu as tort de faire ou de dire telle ou telle chose. La beauté, c’est aussi d’avoir assez de confiance pour croire, envers et contre tous, à ce qui habite ton cœur, ta tête.

Être belle, ce n’est pas une belle jupe ou un nouveau rouge à lèvres. C’est un long trajet très sinueux et difficile à arpenter. C’est aussi d’accepter que c’est impossible de se trouver magnifique tous les jours. Parfois, notre mine, notre look, notre tête n’est pas superbe et c’est tout à fait normal. La beauté se cache aussi dans chaque petit cratère de notre peau, dans chaque petit doute de notre cerveau, dans chaque rire et chaque sanglot.

Dans cette longue épopée qu’est la vie, dans cette longue marche que tu viens à peine de commencer, il y a une chose qui ne va jamais changer... tu seras toujours pour moi la plus belle des croquettes.