L’Impact veut déjouer les pronostics

L’Impact de Montréal tient la sixième place de l’Association de l’Est, la dernière donnant accès aux éliminatoires, mais il y a un grand nombre d’experts de la Major League Soccer (MLS) qui estiment qu’il ne réussira pas à la conserver.

La plupart d’entre eux voient le D.C. United se glisser dans le top 6 pour en déloger le onze montréalais. Ces prédictions ont fait sourire quelques-uns des joueurs du Bleu-Blanc-Noir, mercredi matin, au Centre Nutrilait.

«J'aimerais voir le taux de réussite de ces experts dans le passé, a mentionné l’attaquant Quincy Amarikwa. C'est bien que tout le monde puisse donner son opinion, mais j'aimerais qu'il y ait une statistique sur ton taux de réussite à côté de chaque prédiction que tu fais. Je pense que ça rendrait les gens plus conservateurs et ça les forcerait à réfléchir un peu à ce qu'ils vont dire.»

Le milieu de terrain Saphir Taïder croit que Montréal a tout ce qu’il faut, de l’effectif jusqu’aux installations du club, pour progresser vers la terre promise. Il n’a que faire de ce genre de prédiction.

«C'est à nous de les faire penser autrement, a-t-il lancé. C'est vrai que Montréal, c'est un club qui ne cesse de grandir. Je le vois au quotidien et c'est une ville superbe, donc c'est à nous, en termes de "foot", de faire connaître un peu plus cette équipe.»

«Je pense qu'ici, il y a tout pour grandir, pour s'améliorer, a poursuivi l’international algérien. Je viens d'un milieu où le "foot" est vraiment développé et je pense qu'ici, on a vraiment tout pour aller le plus loin possible. Le "coach" [Rémi Garde] aussi. [...] Sa présence apporte beaucoup au club. Voilà, c'est à nous de les faire mentir, et on fera tout pour être dans les séries.»

L’Impact continue sa préparation en prévision de son match de samedi contre l’Union de Philadelphie, un adversaire direct dans la course aux éliminatoires.