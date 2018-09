Marie-Mai sensuelle et assumée dans son dernier vidéoclip

Marie-Mai dévoile son dernier vidéoclip, «Je décolle», où elle apparaît en femme aussi sensuelle qu’assumée.

Réalisé par Cynthia Caraz et produit par la maison Romeo & fils, la chorégraphie sobre et puissante est quant à elle signée Alex Dunn, et donne à la vedette chérie des Québécois des allures qui ne sont pas sans rappeler la Madone.

Marie-Mai, qui a connu plusieurs changements dans sa vie personnelle et professionnelle ces dernières années, donne une image de femme forte en plein contrôle de sa destinée.

«On m’a dit que j’étais morte, en fait j’ouvrais une autre porte», laisse-t-elle tomber pour conclure un vidéoclip hypnotisant.