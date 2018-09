Microscopiques caractères

La borne de paiement pour le stationnement est presque identique à celles de la Ville de Montréal le long des rues sauf qu’elle demande en plus que nous entrions le numéro de plaque de la voiture.

Le parking public de la rue Peel de Safeway est maintenant automatisé. Il pleut des cordes, je choisis le forfait à 12 $ le temps d’un souper-meeting avec le Jonquiérois Yvon-Marie Bergeron. La machine me donne mon ticket et j’entre chez Fereira. J’ai déjà hâte à la sardine portugaise.

Deux heures plus tard, c’est encore à torrent mon Roland et, galant comme pas un, je dis à ma petite Manon de m’attendre, je vais aller chercher la voiture. Je cours comme un malade, j’arrive au stationnement et... il n’y a plus de Lexus.

Partie et je la crois volée, parce que j’ai le reçu en poche où il est indiqué que je peux laisser la bagnole dans son aire jusqu’à 6 heures le lendemain matin. Le montant a été perçu et le numéro de plaque est bel et bien le mien.

EN BEAU TA...

Mais, en tout minuscules, petits, petits et re-petits caractères en bordure du reçu, il est écrit « placer sur le tableau de bord ce côté visible ». Je fulmine, je peste et je tonne. Elle a été remorquée. Safeway Parking qui se vante d’offrir un service courtois et personnalisé à sa clientèle peut-elle demander au gars du towing de vérifier dans la borne si le client a bel et bien payé sa place avant de touer son char dans la minable fourrière de la rue Bridge ? Ça ferait moins sauvage.

Et tant qu’à moderniser, pouvez-vous dire à la borne de nous informer que, contrairement à tous les stationnements de la ville, il faut mettre le ti-papier sur le tableau de bord, au lieu de l’écrire en caractères plus petits qu’une cheville de mouche ? Pour le service personnalisé, on repassera Safeway.

LILLIPUTIEN PAQUET

La transaction a été longue, mais vaut mieux Tatar que jamais.

Voyager en vélo, c’est le transpire en commun.

Pour dépeindre un défaut au mieux, il faut l’avoir.

Si le don fait plaisir, il devient un échange.

Un sans-abri peut-il recevoir une mise en demeure ?

À DEMAIN

Je commence à dépomper.