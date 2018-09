Plus de ça chez nous!

Une personne mal dans son cœur, blâmant manifestement ceux qui ont moins pour ce qu’elle n’arrive pas à devenir et cherchant à régler un problème dont elle est le principal élément, a vandalisé de magnifiques photos mettant en scène des familles de migrants syriens dans une exposition publique extérieure.

« Invasion barbare », décrète le graffiteur, dont on se demande quel terme il utiliserait pour qualifier ses propres actes.

Mais qu’ont-ils fait, ces gens qui ont fui la guerre, pour mériter de telles insultes ? Qui dérangent-elles, ces personnes qui ne demandent qu’à vivre, travailler et payer leurs taxes, pour offrir le meilleur à leurs enfants, comme nous tous ?

Sur les réseaux sociaux, on en voit défendre la liberté d’expression du vandale anonyme. On devine bien que les gens qui tiennent ce discours sont moins complaisants lorsque des manifestants cagoulés sèment le trouble en Haute-Ville.

On entendra dire que ces immigrants n’ont qu’à s’intégrer, sans demander d’accommodements, qu’ils n’ont qu’à retourner chez eux s’ils ne sont pas contents. On aura envie de répondre qu’ils n’ont effectivement pas trouvé grand-chose de bon ici-bas, si dans notre société également on exprime nos désaccords par la violence verbale, quand c’est là où elle s’arrête.