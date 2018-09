Qu’est-ce qu’un CV hybride ?

Steve Proulx - 37e AVENUE

Appelé aussi CV mixte, le CV hybride résume le parcours professionnel de façon à mettre de l’avant ses réalisations les plus remarquables et les compétences révélatrices de son employabilité. Comment se présente-t-il ?

Le meilleur des deux mondes

Le CV chronologique présente les postes occupés du plus récent au plus ancien, pour faire valoir les expériences. Les candidats qui l’utilisent cherchent à mettre en lumière les tâches accomplies et les responsabilités acquises au fil des ans.

Le CV dit fonctionnel, quant à lui, est privilégié par les nouveaux venus sur le marché du travail, car il expose davantage les compétences qui pourront être mises à profit dans l’emploi convoité.

À la croisée de ces deux modèles, le CV hybride permet d’afficher les savoir-faire développés au cours de sa carrière. Il convient bien aux travailleurs ayant évolué dans différents postes ou dont la carrière a connu des interruptions. Les trous chronologiques sont moins visibles dans un CV mixte que dans un CV traditionnel.

Un CV adapté aux réalités d’aujourd’hui

De nos jours, les passages d’un emploi à un autre se font de façon beaucoup plus rapide. Dans ce contexte, le CV hybride présente l’avantage de mettre l’accent sur les expériences qui « collent » avec l’emploi visé.

L’astuce est de regrouper chronologiquement ses expériences les plus pertinentes sous une première section pour démontrer la logique entre le cheminement et le poste désiré. Cette technique s’avère efficace pour ramener à l’avant-plan des expériences qui peuvent dater de plusieurs années, mais qui, avec un CV chronologique, se seraient retrouvées noyées parmi les autres réalisations.

Les autres blocs du CV s’ajouteront ainsi comme autant d’atouts complémentaires, qui viendront apporter une valeur ajoutée à ce que le recruteur recherche.

Ce qui ne change pas

Nom, prénom, adresse... Comme pour les deux autres modèles de CV, les informations personnelles doivent être inscrites en haut de la première page du CV. Les compétences spécifiques comme les langues parlées ou les logiciels maîtrisés doivent figurer dans des sections séparées.

La section présentant sa formation universitaire ou collégiale est à placer au début si elle ajoute de l’éclat au profil. Sinon, il vaut mieux la mettre à la fin. Il ne faut pas oublier que le principe du CV mixte est de diriger les yeux des recruteurs vers les éléments de sa carrière qui cadrent le plus avec l’emploi qu’ils proposent. C’est une formule gagnante, certes, mais qui demande une bonne dose de préparation pour être concis et aller droit au but.

Bâtir un CV hybride quand on a toujours été habitué à rédiger des CV chronologiques peut être difficile. Consulter des exemples de CV mixtes sur Internet est un bon moyen de se familiariser avec cette manière de valoriser son parcours professionnel et ses compétences.