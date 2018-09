Réforme du mode de scrutin : ni oui, ni non, bien au contraire

Ça me fait bien rire de voir François Legault et Jean-François Lisée se relancer pour « que cette élection-ci soit la dernière à se dérouler sous le mode de scrutin actuel ». Car au-delà de cette belle phrase creuse, l’avenir d’une telle réforme n’en est pas moins certain.

Désolé de jeter un pavée dans la marre, mais mon « p’tit doigt » me dit que le peuple ne devra pas relâcher la pression pour s’assurer que le prochain gouvernement procède enfin, après plus de 40 ans d’attente et de fausses promesses.

Admettons que c’est la CAQ qui forme le prochain gouvernement. Majoritaire même. Prédiction : au cours de la première année de son mandat, François Legault trouvera au moins une raison pour en venir à la conclusion que ce n’est pas possible de réformer le mode de scrutin.

Malgré sa promesse de ne pas imiter Trudeau!

Il dira exactement ce que les Libéraux provinciaux et Trudeau ont déjà dit pour reculer : il n’y a pas consensus, donc impossible de procéder dans un dossier qui supposément exige l’unanimité (ou presque) lorsque vient le temps de décider.

Le diable est dans les détails

Je travaille le dossier de la réforme du mode de scrutin depuis plus de dix ans.

J’ai participé pendant quelques mois, pour Québec solidaire, aux rencontres du Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) qui ont mené à l’entente signée par le PQ, la CAQ, QS et le PVQ en mai dernier.

Cette entente énonce de nobles objectifs mais, comme on dit souvent, le diable est dans les détails. Et les détails ici ne sont pas insignifiants.

Je vous l’affirme, à mon corps défendant et avec un peu de tristesse, que les désaccords sur ces « détails » entre les partis signataires sont assez importants pour que le consensus n’existe pas au moment d’adopter un projet de loi concret. À tout le moins si tous les partis restent sur leurs positions.

Mais aujourd’hui, tous feignent ignorer ces différences. Ils ne font que reporter le problème à plus tard. Et aujourd’hui, je pense qu’il est mieux de crever l’abcès que de laisser l’infection se propager.

La position péquiste : un obstale au consensu

Le PQ est officiellement en faveur d’une réforme du mode de scrutin. Il l’a été de sa fondation jusqu’à ce qu’il renie cet engagement sous Pauline Marois. Avec l’élection de Jean-François Lisée comme chef, le PQ est redevenu favorable.

Toutefois, le projet concret du PQ, avec tous ses détails, diffère de celui qui fait consensus à la CAQ, à QS et au Parti vert du Québec. Le PQ propose une compensation régionale et une redistribution régionale des sièges de compensation. Les trois autres proposent une compensation nationale et une redistribution régionale.

Avec le projet du PQ, l’indice de proportionnalité[i] serait plus de deux fois plus élevé qu’avec le consensus des autres partis.

Dans les faits, le projet du PQ donnerait une proportionnalité des résultats similaire à la situation actuelle.

Big deal. Qui veut d’une réforme de cette ampleur pour obtenir à peu près les mêmes résultats? Trop peu pour moi.

Compensation nationale et répartition régionale

Tout est dans la façon d’élire les députés de listes régionales des partis qui vont compenser pour le fait que l’élection des députés de circonscriptions cause des distorsions.

D’aucuns comprennent que pour déterminer le nombre de députés qu’un parti fera élire, on s’arrange pour que ce nombre soit équivalent au pourcentage de votes obtenus par chacun des partis. C’est là « l’esprit » d’une certaine proportionnalité souhaitée.

La compensation, comme on appelle ce processus, peut être nationale ou régionale. Le PQ a choisi la seconde option et c’est pour cela que son projet ne passe pas la rampe. Il souhaiterait que l’exercice se fasse régionalement.

Ce n’est pas à ce stade toutefois qu’il faut considérer le « poids des régions ». C’est à l’étape suivante, soit au moment de répartir ce nombre de députés obtenus par chaque parti dans l’ensemble du Québec.

Une fois que les résultats nationaux ont déterminé combien de députés aura chaque parti, leur répartition dans les régions s’effectue en fonction des résultats régionaux des partis.

C’est donc avec la compensation nationale et la répartition régionale que l’on obtient un indice de proportionnalité comparable à celui de pays qui ont un mode de scrutin semblable à celui proposé par 3 des 4 partis signataires de l’entente parrainée par le MDN.

Quel consensus?

Il est à espérer cette fois que les politiciens ne fourniront pas aux lobbys municipaux, responsables tant qu’à moi des échecs passés, des munitions pour torpiller la réforme du mode de scrutin.

Un consensus ne veut pas dire unanimité. Encore moins consensus des seuls partis politiques.

Le consensus dont il est question pour changer le mode de scrutin est déjà obtenu : dès le début des années 2000, lors de la plus grande consultation jamais tenue sur le sujet, près de 90% des intervenants qui ont participé aux travaux des États généraux sur la réforme de nos institutions démocratiques étaient en faveur d’une telle réforme.

Le DGEQ a même produit des études pour documenter les différentes hypothèses d'un mode de scrutin mixte compensatoire. Depuis plus de 30 ans, le MDN fait campagne et tient des débats avec la population.

Le temps des faux-fuyants est terminé. Si François Legault et JFL sont honnêtes, et je suppose qu’ils le sont, ils iront voir Manon Massé pour qu’elle leur présente la proposition de Québec solidaire. À mi-chemin entre l’incertitude caquiste et l’intérêt partisan péquiste, ces messieurs y trouveront un compromis acceptable et rassembleur.

Oseront-ils s'élever au-dessus de la mêlée, comme ils l'ont fait au débat de l'INM avec les jeunes lorsqu'ils se sont levés pour donner l'accolade à la co-porte-parole de QS qui rappelait la nécessité de réformer le mode de scrutin?