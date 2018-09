[AUDIO] «Selon moi, Gilles Parent revient à la radio» - Sylvain Bouchard

Avec l’entrevue qu’il a accordée au Soleil, Gilles Parent prépare son retour à la radio, a avancé l’animateur Sylvain Bouchard, mercredi matin, sur les ondes du FM93.

Mercredi matin, le quotidien a publié une première entrevue de Gilles Parent depuis les révélations du Journal diffusées à l’automne 2017, à l’effet que l’animateur a commis des gestes déplacés de naturelle sexuelle à l’endroit de collègues féminines à certains moments de sa carrière.

En somme, Bouchard a félicité Parent pour le travail qu’il a lancé avec des spécialistes pour comprendre ses comportements passés. Mais le morning man estime que dans l’entrevue, Parent mélange la nature et la gravité de ses comportements, quand il parle d’«infidélités platoniques» et de flirt.

«Je suis resté un peu sur mon appétit en lisant ce texte-là, dans lequel il y a plein de bonnes affaires, on apprend des choses, des choses touchantes. On n’est pas insensible quand c’est un ancien collègue.»

«[...] Là, j’aurais une question importante, vraiment importante, ajoute-t-il plus tard. Tu parles d’infidélité, c’est pas une histoire d’infidélité. Gilles peut être infidèle, évidemment, pour sa blonde, c’est plate, pis moralement. Mais si quelqu’un est infidèle, ça regarde pas les médias. Je suis 100% d’accord avec elle (NDLR : «elle», c’est la conjointe de Parent, qui a aussi participé à l’entrevue). Je reviens au début du texte. On parle d’une histoire de gestes déplacés, des propos de mauvais goût et des textos compromettants qui ont récidivé après un premier engagement à arrêter.»

«Les gens (ne] se sont pas plaints parce que Gilles flirtait», a-t-il ajouté plus tard.

Bouchard croit aussi que le moment de parution de l’histoire sur Parent lui a fait très mal, alors que le mouvement #moiaussi prenait beaucoup d’ampleur.

«J’ai été un des premiers à le dire [...] Pour Gilles, c’est arrivé dans un mauvais timing, donnez-lui ça. C’est arrivé avec les histoires de Rozon et de Salvail, pis etc., pis Weinstein, où les faits étaient plus graves que ce qu’on reproche à Gilles. Pour ça, sincèrement, ça l’a été injuste.»

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Bouchard estime que le retour de Parent est une bonne nouvelle pour les auditeurs. Les annonceurs et les entreprises qui cherchent un porte-parole pour mettre en valeur leurs produits auront aussi le choix d’avoir recours à ses services ou non.

«Que le public décide, les annonceurs, les commerçants», a-t-il enchaîné.

Bouchard invite d’ailleurs Gilles Parent à venir à son micro «à tes conditions», afin de répondre à ses questions sur les événements qui ont mené à son départ précipité de la radio.