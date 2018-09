Sir Paul est arrivé à Québec!

La fébrilité vient de monter d’un cran dans la capitale. Paul McCartney est arrivé à Québec, mercredi en milieu d'après-midi, cinq jours avant le coup d’envoi de sa tournée au Centre Vidéotron.

Sir Paul est arrivé à 14h30 à l’aéroport Jean-Lesage, à bord d’un avion privé en provenance de New York. Il a ensuite pris la direction de l'amphithéâtre.

Maintenant que le légendaire ex-Beatles est en ville, les préparatifs en vue de la première mondiale de son nouveau spectacle passeront à la vitesse supérieure. Il devait entamer dès son arrivée les répétitions du spectacle Freshen Up, qu’il donnera pour la toute première fois lundi soir Québec.

Selon ce que Le Journal a appris, des techniciens sont arrivés à Québec depuis déjà une semaine pour préparer la scène et tout le dispositif qui permettra à Paul McCartney et son groupe de répéter les chansons qui formeront le spectacle de la tournée.

Aucun détail n’a encore filtré concernant le contenu du spectacle, la règle d’or au Centre Vidéotron étant de garder le silence sur ce qui trame à l’intérieur de l’amphithéâtre.

N’empêche que si on se fie aux prestations récentes de McCartney, dont celle de la Grand Central Station de New York, vendredi soir dernier, il faut s’attendre à un programme généreux mélangeant des nouveautés de son plus récent album solo, Egypt Station, ainsi que des titres des Beatles et des Wings.

Photo Stevens Leblanc

Des fans de partout

L’arrivée de McCartney donnera certainement le coup d’envoi de la Paulmania qui envahira la capitale au cours des prochains jours. Selon les dirigeants du Centre Vidéotron, des fans en provenance de treize pays feront le déplacement à Québec pour cette occasion spéciale. On parle de plus de 6000 spectateurs qui vivent en dehors d’un rayon de 200 kilomètres de Québec.

Peut-être auront-ils la chance de croiser leur idole quelque part en ville.

Après Québec, Sir Paul étirera son séjour au Québec jusqu’à jeudi prochain pour un concert au Centre Bell de Montréal. La tournée Freshen Up, qui comprend pour le moment 25 concerts, poursuivra ensuite sa route vers Winnipeg et Edmonton avant de visiter les États-Unis, le Japon et l’Europe.

– Avec la collaboration de Cédric Bélanger