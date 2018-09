The Witcher: ça brasse dans les coulisses de la série Netflix pour une raison ridicule

Une rumeur voulant que la production derrière la série The Witcher, une adaptation de la série de romans et de jeux vidéo d'aventure, cherche une actrice adolescente racisée pour interpréter Ciri, un personnage blanc, choque un pan de l'Internet.

Le personnage en question est une guerrière et fille adoptive de Geralt, héros de la série qui, lui, sera interprété par Henry Cavill.

Image: Archives Un racontar suffisant pour pousser des fans à lancer une pétition sur change.org afin de convaincre la production de ne pas «limiter» le casting de Ciri aux femmes racisées.

«La meilleure actrice, et non pas l'actrice avec l'origine la plus diverse, devrait interpréter ce rôle», note-t-on dans le texte accompagnant la pétition qui mentionne également qu’à ce jour, la recherche d'actrices racisées n'a pas été confirmée, mais que «si elle s'avère véridique, ce document démontrera ce que [les fans] pensent de cette décision.»

Plus de 25 000 signatures et plusieurs gazouillis haineux plus tard, la productrice de la série - Lauren S. Hissrich - abandonne Twitter pour «lire moins et écrire davantage».

Rappelons que The Witcher est une série de livres fantastiques de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski racontant les aventures d'un chasseur de monstres surhumain qui, selon les signataires de cette pétition, ne peut pas avoir de fille adoptive racisée.

Ça, ce serait poussé la suspension d'incrédulité trop loin.

Le cas Domino

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'une boîte de production modifie les origines ou le sexe d'un personnage d'une adaptation.

Le cas populaire le plus récent est sûrement l'embauche de Zazie Beetz - une actrice noire - pour interpréter Domino - une mercenaire caucasienne - dans Deadpool 2.