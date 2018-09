Arrête de trop travailler!

T’entres dans le monde du travail et tu crois que plus t’en fais, mieux c’est? C’est faux ! Une étude de la City University de Londres vient nous remettre les idées en place.

Travailler plus intensément peut même te nuire.

L’enquête réalisée en Europe auprès de 52 000 employés entre 2010 et 2015 conclut que les salariés qui mettent plus d’effort à la job ne sont pas forcément ceux qui s’en tirent le mieux.

En fait, plus t’es intense au bureau, plus t’es stressé et fatigué. Pire encore, tu pourrais recevoir moins de reconnaissance et d’opportunités de promotion quand tu travailles trop.

À la fin, tu finirais même moins heureux.

Les chercheurs expliquent cela par le temps de récupération qu’on perd à travailler plus que nécessaire.

Quand tu fais des heures supplémentaires et que tu te mets gros de pression, ton corps récupère moins bien, tu performes moins et tu ne fournis pas de travail de qualité.

Donc t’es mieux de prendre les choses à leur rythme. La vie professionnelle est un marathon, pas un 100m.