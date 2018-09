Tyler Flowers donne la victoire aux Braves

Tyler Flowers a brisé l’égalité de 1-1 en neuvième manche et les Braves ont vaincu les Giants de San Francisco 2-1, mercredi, au AT&T Park.

Le match était dans une impasse depuis la sixième manche, quand le simple de Flowers, embarqué comme frappeur suppléant, a permis à Charlie Culberson de fouler la plaque. Ce point a également permis aux Braves de balayer la série de trois matchs présentés dans l’État de la Californie.

L’autre point des vainqueurs a été réalisé par un simple de Freddie Freeman.

Sur la butte, Dan Winkler (3-0) a conservé sa fiche parfaite. L’artilleur de 28 ans a œuvré pendant la huitième manche uniquement et a seulement donné un but sur balles à ses adversaires. C’est Jonny Venters qui a assuré la victoire des siens et il a ainsi obtenu son troisième sauvetage en 2018.

Dans le camp des perdants, Evan Longoria a été le seul à inscrire sa formation au pointage avec un simple lors du troisième engagement. La défaite a atterri sur la fiche de Will Smith (2-3), qui était en poste lors de la frappe de Flowers.