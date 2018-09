Un repos qui vient à point

Avec six matchs à jouer, le stress devrait être à son paroxysme. Pour l’Impact, chaque rencontre d’ici la fin de la saison sera une question de vie ou de mort... ou presque.

Parce que derrière, les adversaires ont les dents longues. D.C. United bénéficie d’un calendrier favorable avec plus matchs à domicile. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre vient de réussir l’impossible en gagnant au Yankee Stadium et le Toronto FC compte toujours sur ce groupe qui a pulvérisé la MLS la saison dernière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette trêve observée par l’Impact en raison de la pause internationale tombe à point.

C’est l’occasion pour le personnel technique, qui se prend moins la tête avec le match suivant, d’ajuster ou d’améliorer le plan pour la fin de saison.

Pour les joueurs, c’est aussi une opportunité de passer du temps avec les amis et la famille. Se libérer l’esprit, recharger les batteries, c’est sûrement le mot d’ordre de Rémi Garde à ses troupes.

Pour trois joueurs montréalais appelés en sélection par leur équipe nationale, cette pause ne prend pas la même allure. Toutefois, pour Samuel Piette, Saphir Taïder et Jukka Raitala, c’est l’occasion de changer le mal de place, de voir autre chose. Changer la routine un moment, ça peut aussi être bénéfique dans ce genre de circonstances.

Le repos du corps

Cette pause ne sera pas seulement bénéfique pour l’esprit de l’Impact. Ce sera aussi l’occasion de se libérer d’un certain stress physique. Pour les joueurs plus âgés comme Rod Fanni, Bacary Sagna, voire Nacho Piatti, ce sera une semaine de récupération.

En vue de la dernière ligne droite, Garde aura besoin de ses vétérans dans la meilleure forme possible. À cet âge, on prend souvent plus de temps à récupérer. En somme, ces joueurs courent aussi vite que leurs plus jeunes coéquipiers, mais les lendemains matins sont plus difficiles.

Ceux qui ont déjà fait du sport de compétition connaissent l’importance de telles sortes de repos. À mon avis, cette période est aussi importante que les entraînements et les matchs.

Toutes les ligues au monde offrent des calendriers chargés. À ceux-ci, il faut ajouter les matchs de coupes, les ligues des champions, les sélections internationales, les matchs amicaux, etc. D’avoir ce genre de moment à ce stade-ci de la saison, c’est très précieux.

En route pour Philadelphie

Quand l’Impact reprendra le collier samedi prochain à Philadelphie, l’énergie, la motivation et l’intensité devraient être à 100 %. Il n’y a plus d’excuses, les Montréalais ne pourront offrir une performance en demi-teinte.

Avec une semaine de la sorte, le personnel technique devrait pouvoir tirer un peu plus de ses joueurs et de son plan de match par rapport au prochain adversaire. Au classement, l’Union est tout juste devant l’Impact. Comme le veut le cliché : c’est bel et bien un match de six points.

Ceci dit, j’ai l’impression que le Bleu-blanc-noir a pu aborder cette pause avec l’esprit en paix. Comme il occupe le 6e rang dans l’Est, qu’il détient toujours cette dernière place qui donne accès aux séries éliminatoires, il a sûrement pu aborder les entraînements avec un peu plus de sérénité que s’il courait encore après un laissez-passer.

Mais les six dernières seront contre des adversaires de leur association. Chacune des équipes qui se présentera sera à la chasse aux séries ou tentera d’améliorer son rang de qualification. En ce sens, j’ai l’impression qu’on assistera à des matchs où la qualité remontera à la surface. À ce moment, on verra quelle sorte d’équipe est vraiment l’Impact.

En MLS, à l’approche des séries, l’important est de trouver son erre d’aller, de peaker au bon moment. Malgré ce qu’on peut en dire, septembre et octobre définissent souvent la saison d’un club. Parce que ça vaut autant pour Atlanta que pour Montréal : il y a une grande différence entre « faire les séries » et « avoir du succès en séries ». Y faire de la figuration, ça n’emballe ni les joueurs ni les partisans.