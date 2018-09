Un saut en Italie et dans les Caraïbes dans le 514

Un voyage de rêve vous attend ce week-end en ville : L’Italie et les Caraïbes sont les destinations en vedette. La pizza authentique italienne vous attend au PizzaFest et les cocktails au goût de soleil vous seront servis au Festival Martinique Gourmande. Finalement, pénétrez dans le monde mystérieux de Venezia Extravaganza, au Bal urbain de Let’s Bond. Voici donc trois sorties à faire ce week-end pour un périple internationale, dans le 514.

MANGER : PizzaFest Montréal est de retour

Photo courtoisie

Après la Semaine du Burger, voilà que la PizzaFest s’installe en ville pour une deuxième édition tout aussi gourmande. Durant près de deux semaines, jusqu’au 24 septembre prochain, la pizza est célébrée dans les quatre coins de la métropole et les Montréalais sont également invités à voter pour la meilleure pizza en ville. D’ailleurs, le maître pizzaiolo Anthony Falco, propriétaire de la célèbre pizzeria Roberta’s à New York, fera partie des juges pour couronner le gagnant! En outre, de nombreuses spécialités vous attendent à plus de 50 établissements participants. Que vous soyez du type végétarien, toute garnie ou encore carnivore, impossible de ne pas trouver un plat à votre goût. Perso, je suis très tentée par l’assiette Speck E Gorgonzola du restaurant Fiorellino avec le jambon speck, noisettes, fromage gorgonzola et fior di latte, poires et miel ou encore la pizza au steak du restaurant Quindici avec mini poivrons, oignons sautés et lanières de bœuf grillé. Pâte, sauce tomate et beaucoup de fromage sont au rendez-vous! ((Pour connaître la liste des établissements participants : https://restoenligne.com/pizzafest/list)

BOIRE : Le rhum à l’honneur au Festival Martinique Gourmande

Photo courtoisie

Qui dit les Antilles, dit vacances, qui riment aussi avec le rhum! Dans le cadre du Festival de la Martinique Gourmande, plusieurs mixologues ont créé des cocktails basés de grands rhums, question de vous évader au chaud, le temps d’une dégustation. Je vous propose vivement de vous rendre au restaurant Palme pour l’expérience complète. On vous a non seulement concocté un magnifique menu créole de trois services inspirés de la Martinique, mais aussi deux cocktails vibrants : L’Océan d’épice avec jus fraîchement pressé d’ananas, piment, sirop de canne, lime, ancho reyes et rhum Trois-Rivières. J’ai préféré le Palme Ti-Punch avec rhum agricole, sirop de canne roux, lime et hibiscus. À noter que plusieurs bars et restaurants vous réservent tous des drinks colorés, jusqu’au 23 septembre prochain. (Pour connaître la liste des établissements participants : https://martiniquegourmande.ca)

SORTIR : Un bal urbain pour la bonne cause

Photo courtoisie

Connaissez-vous la soirée très couru Let’s Bond? En fait, ce bal mondain est avant tout un événement caritatif, visant à ramasser des fonds pour la Fondation Jeunes en tête, la Fondation Douglas et d’autres organismes venant en aide aux personnes atteintes de maladies mentales. Cette huitième édition prendra place demain soir à la TOHU, sous le thème Venezia Extravaganza. Les invités auront donc droit au mystère de l’ancienne ville flottante, là où James Bond a connu plusieurs périples! Spectacles, performances artistiques et circassiennes et canapés préparés par plusieurs excellents restaurants de Montréal sont au cœur de la fête. Plus de 1200 jeunes professionnels se réuniront donc pour célébrer au bar ouvert haut de gamme. Oh oui, on vous recommande fortement une tenue chic avec style! (Billets vendus sur Eventbrite - 2345 rue Jarry Est, Montréal)