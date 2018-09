Une 19e victoire pour Blake Snell

Le partant des Rays de Tampa Bay Blake Snell a excellé pendant sept manches pour signer sa 19e victoire de la saison, mercredi, au Tropicana Field, dans un gain de 3-1 contre les Indians de Cleveland.

Snell (19-5) domine le baseball majeur pour le total de triomphes en 2018. Face aux meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine, il a concédé un seul coup sûr, soit une longue balle en solo de Jose Ramirez au début de la septième reprise. L’artilleur a aussi accordé deux passes gratuites et totalisé neuf retraits sur des prises.

Le lanceur gaucher a abaissé sa moyenne de points mérités à 2,03. Il a remporté ses sept derniers départs et n’a pas subi la défaite depuis le 12 juillet face aux Twins du Minnesota.

Pour leur part, les releveurs Chaz Roe et Jose Alvarado ont fermé la porte aux visiteurs au cours des huitième et neuvième manches. Le second d’entre eux a effectué son huitième sauvetage de l’année.

Choi frappe tôt

En attaque, Ji-Man Choi a donné le ton avec un circuit de deux points pendant le tour au bâton initial des siens. Il a totalisé deux frappes en lieu sûr. Kevin Kiermaier a ajouté un ballon-sacrifice. Brandon Lowe a cogné un triple, croisant le marbre une fois.

La formation floridienne a remporté deux des trois affrontements de cette série contre les Indians. Cependant, elle accusait un retard de huit parties sur une place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Américaine avant les joutes prévues en soirée.

Dans le camp adverse, Ramirez est le seul ayant frappé en lieu sûr. Il compte 38 coups de quatre buts et 32 buts volés à son actif en 2018.

Carlos Carrasco (16-9) a donné trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches, en plus d’éventer cinq rivaux.

Le chiffre magique de Cleveland pour l’obtention du titre de section est 3.