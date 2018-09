Une rivalité sous le radar

Les duels entre Ravens et Bengals, comme celui de jeudi soir, nous laissent rarement sur notre appétit. Pourtant, ils font couler beaucoup moins d’encre que d’autres duels de la robuste division Nord. Il est grand temps que les deux rivaux se redonnent du lustre et pour ce faire, rien de tel qu’un bout de chemin en séries.

Chez les Bengals, la saison 2015 est la dernière qui s’est terminée en séries. Et c’est bien connu, l’équipe n’a pas gagné un match de séries depuis janvier 1991.

Ceci explique donc cela. Les amateurs de rivalités classiques s’intéressent avant tout aux équipes les plus susceptibles de faire des ravages et c’est une chose devenue trop rare à Baltimore comme à Cincinnati.

Si les amateurs se sont tournés vers des rivalités pour lesquelles l’enjeu est plus grand, il ne faudrait pas s’étonner que les duels entre Ravens et Bengals reprennent du lustre.

La clé du rendez-vous de jeudi soir résidera dans la capacité des Ravens à freiner le receveur A.J. Green. Ce dernier, en 10 matchs en carrière face aux Ravens, leur a fait mal avec 48 réceptions, 817 verges et six touchés. Marlon Humphrey, demi de coin et premier choix des Ravens l’an dernier, aura l’occasion de démontrer sa valeur.