Une série creepy avec Dan, de Gossip Girl, et Emily, de Pretty Little Liars, sort bientôt

Comme si on avait besoin de passer plus de temps devant notre télé, les producteurs de Riverdale sortent une nouvelle série, intitulée You, qui est comme un mélange encore plus dark entre Gossip Girl et Pretty Little Liars.

On vient de nommer trois de vos émissions préférées? D'après nous, You va bientôt faire partie de votre top 10!

Bon, soyez prévenu, on va gâcher le punch de Gossip Girl dans 3, 2, 1... L'histoire de You, c'est comme si Dan Humphrey, aussi connu sous le nom de Gossip Girl (!), poussait son rôle de détective des réseaux sociaux au maximum, mais en concentrant ses énergies sur une seule personne.

Ensuite, imaginez que cette personne est fusionnée avec «A», le harceleur mystère qui terrifie les filles de Pretty Little Liars.

Et juste pour couronner le tout, imaginez que ce harceleur/détective pense qu’il a raison et qu’il rend service à l’objet de son obsession? Vous avez compris, on décrit le personnage de Joe, joué par Penn Badgley dans You.

Après avoir rencontré la belle Beck (jouée par Elizabeth Lail de Once Upon a Time), il se convainc qu’elle est la SEULE pour lui et il fera tout pour que ça fonctionne. C’est vraiment comme si Dan était «viré sur le top».

Shay Mitchell de Pretty Little Liars est aussi de la distribution. Elle interprète Peach, l’amie de Beck, et elle dit que ce rôle est complètement différent de tout ce qu’elle a jamais fait. D’après nous, elle n’est pas aussi gentille qu’elle en a l’air...

On peut donc s’attendre à une série ultra creepy, à plusieurs retournements de situation, à être surpris, mais aussi, à se reconnaître un peu.

L’émission souhaite que les gens prennent conscience qu'il est dangereux de penser qu'on connaît réellement quelqu’un simplement parce qu'on suit cette personne sur les réseaux sociaux.

Une recherche Google et une page Instagram, c’est facile à contrôler, mais pas une rencontre en personne!

Basée sur le roman du même titre de Caroline Kepnes, You a été créée pour Lifetime et la série devrait être disponible sur votre page d'accueil Netflix très bientôt.

Une deuxième saison a déjà été confirmée, avant même que la première ne sorte sur nos écrans. C'est très prometteur!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!