[VIDÉO] Il affronte les cambrioleurs d’un dispensaire de cannabis... avec une pipe à eau!

Un commis dans un dispensaire de cannabis à Shannonville, en Ontario, a utilisé une pipe à eau pour faire fuir des cambrioleurs.

Selon ce que rapporte CBC, les policiers ont indiqué que quatre hommes se sont rendus au Recreational Cannabis Farmers Market, vers 16 h, jeudi dernier.

Une vidéo de surveillance a pu capter la scène.

On peut voir trois hommes masqués entrer dans l’établissement et asperger les commis avec du répulsif à ours. Un autre individu attendait au volant d’une voiture dans le stationnement.

C’est à ce moment que l’homme derrière le comptoir a empoigné une pipe à eau pour défier les suspects.

Ces derniers ont pris la fuite. Ils sont toujours recherchés par la police.