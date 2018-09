DONNELLY, Paul



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Paul D. Donnelly, le 11 septembre 2018 à l'âge de 71 ans.Outre son épouse, Céline René-Donnelly, il laisse dans le deuil ses enfants Lynn, Sandra et Patrick, ses petits-enfants Justin, Sean, Mathis, Mackenzie, Bentley, Jaelyn et Lincoln, ses frères Blair et Brian, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 16 septembre 2018 à 14h, suivi d'un court service à 15h à la résidence funéraire:222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIREVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de soins palliatifs Como Gardens à Hudson.