5 bars où sortir pour vous convaincre que vous êtes devenu un jeune professionnel

Pour la première fois en plusieurs années, vous n’avez pas eu de rentrée scolaire et vous ressentez de la nostalgie par rapport à tout ça? C’est que vous n’avez pas encore trouvé le moyen de profiter pleinement de votre vie de jeune professionnel.

Plus de longs travaux aux phrases vides de sens pour atteindre le nombre de mots exigés, plus de frais de scolarité à payer ou de manuels scolaires, au contraire l’argent se fait de moins en moins rare depuis que vous avez décrocher un emploi dans votre domaine.

Il ne vous reste plus qu’à oublier vos partys d’université à boire de la bière «cheap» et tout devrait bien aller.

Pour remplacer les bars qui sentent le fond de tonne, voici 5 bars où vous vous sentirez comme un vrai jeune professionnel.



1. Club Pelicano

Depuis son ouverture il y a seulement quelques mois, ce bar inspiré de la célèbre Piscine Molitor de Paris et des bains publics de Montréal, fait vraiment fureur auprès des jeunes professionnels. Son look de piscine très fancy et sa belle carte de cocktails en sont pour beaucoup, mais sa proximité aux nombreuses tours de bureaux du centre-ville aide également.

1076 rue de Bleury

2. Le Loïc

Ce bar à vin du Sud-Ouest est l’endroit tout indiqué où aller boire un verre après le travail avec vos collègues. C’est aussi un bon endroit où festoyer avec votre gang le weekend. La carte des vins est sublime et la cuisine reste ouverte jusqu’à 23 h alors vous pourrez déguster quelques plats à partager.

5001 rue Notre-Dame Ouest



3. Bar Suzanne

Pour une soirée vraiment festive où vous pouvez fêter et jaser avec vos amis de votre nouvelle job «d’adulte», c’est au Bar Suzanne que vous devez aller. En plus de manger d’excellents dumplings, vous pourrez piger vos consommations parmi une superbe sélection de vins d’importation privée, de bulles, de vins orange, de bières de microbrasseries et de cocktails.

20 avenue Duluth Est



4. Le Rouge Gorge

Votre budget d’étudiant ne vous permettait peut-être pas de fréquenter le Rouge Gorge très souvent, mais maintenant que votre chèque de paie est plus généreux, vous pouvez vous le permettre davantage! Le populaire bar à vin du Plateau est donc l’endroit tout indiqué où vous réunir entre amis pour jaser de votre nouvelle vie de jeunes professionnels.

1234 avenue Mont-Royal Est



5. Bar Pamplemousse

Si vous êtes moins fans de vins, mais que vous adorez la bière, vous devez sortir au nouveau Bar Pamplemousse. C’est sur le boulevard Saint-Laurent au niveau du Quartier des Spectacles que vous pouvez aller vous désaltérer en gang. Le Bar Pamplemousse offre une sélection de 20 bières en fût provenant de brasseurs locaux comme la Saison des Plages (Boréale), la Poiré (Milton), la Rosée d’hibiscus (Dieux du ciel!), L’Éclipse (Le Castor), etc.

1579 boulevard Saint-Laurent

