Marie-Mai se la joue Kim Kardashian dans son clip Je décolle

Après son succès Empire, Marie-Mai revient en force avec une toute nouvelle chanson, Je décolle, et on va se le dire, tous les looks du vidéoclip sont clairement inspirés par le style de Kim Kardashian et de la collection Yeezy de Kanye West.

Normal que Marie-Mai s’inspire de Kim, elle a toujours des looks de feu!

5 fois où Marie-Mai se prend pour Kim Kardashian dans son nouveau vidéoclip:

Tout d’abord, penchons-nous sur ses coiffures:

1. Le carré long coupé très droit

Capture d'écran du vidéoclip et Instagram de @kimkardashian

Il n’y a pas de doute, Marie-Mai a copié intégralement la coupe droite de la femme d’affaires. Coïncidence? Certainement pas.

2. La queue de cheval haut perchée

Capture d'écran du vidéoclip et Instagram de @kimkardashian

Même si Ariana Grande est la reine de la couette haute, Kim K. ne laisse pas sa place et l’a arborée à plusieurs reprises. Encore une fois, un look beauté quasi identique!

3. Le «wet look»

Capture d'écran du vidéoclip et Instagram de @kimkardashian

L’effet mouillé est l’un des looks préfs de Kim. Marie-Mai y est allée all in en étant littéralement all wet sous la pluie.

Ensuite, du côté des looks:

4. Le look de cycliste

Capture d'écran du vidéoclip et Instagram de @kimkardashian

Haut de sport et cuissards, on a une vague impression de déjà vu. Ah oui, impossible d’oublier les pièces de vêtements tirées de collection de Yeezy 6 de Kanye West fièrement portées par Kim.

5. Le look à la fois sexy et chic

Capture d'écran du vidéoclip et Instagram de @kimkardashian

Justaucorps échancré, veston, cuissardes: est-ce que Marie-Mai a pigé directement dans la garde-robe de l’influenceuse? On pense que oui!

Sans plus tarder, découvrez le vidéoclip de Marie-Mai mettant en vedette une chorégraphie clairement inspirée de Beyoncé, l’une de ses idoles:

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!