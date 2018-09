DAVID, Henry



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père et époux, Henry David, le 8 septembre 2018, à l'âge de 59 ans.Né à Montréal en 1959, Henry dirigeait l'entreprise familiale fondée par son père et son oncle. Fils de feu Otello et Luisa David, Henry avait un amour profond pour la vie; il aimait la bonne nourriture, le bon vin et les voitures rapides. Mais avant tout, il aimait sa famille: sa femme, Maggie Nikas, et ses trois filles, Bianca, Tina et Lianna.Nous serons toujours reconnaissants à l'unité des soins intensifs de l'Hôpital Royal Victoria d'avoir accordé une attention et un soin particuliers à Henry. Leur compassion sincère a permis à notre famille de passer au travers cette expérience difficile.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 septembre de 16h à 21h et le vendredi 14 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9514-279-6540Un service en l'honneur de sa vie, suivi de l'enterrement, aura lieu le samedi 15 septembre à 10h dans la chapelle du Complexe funéraire Mont-Royal.