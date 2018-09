6 spectacles renversants pour découvrir le cirque d’ici

En collaboration avec

Histoire de célébrer ses 15 ans (déjà!), la TOHU s’offre une programmation 100% québécoise. Pour la toute première fois à la Cité des arts du cirque, l’automne et l’hiver seront entièrement consacrés aux productions locales – et quelles productions!

La TOHU propose des spectacles ultra-accessibles qui conviennent autant aux initiés qu’aux novices des arts circassiens. Tour de manège d’une programmation survoltée!

Qui a dit que le cirque était un art délicat? Les cinq gars derrière la compagnie Machine de Cirque (et son spectacle éponyme) envahissent la scène de la TOHU avec leur énergie démesurée! La complicité contagieuse et le goût du risque prononcé de la bande donnent naissance à un véritable melting pot où s’entremêlent quilles, batterie et prouesses acrobatiques.

Pour l’anecdote, Machine de Cirque détient le record mondial de saut en planche coréenne. C'est quoi ça? Une sorte de bascule géante sur laquelle des artistes se tiennent debout avant d’être projetés dans les airs grâce au poids de leur acolyte. Saut devant!

Du 10 au 14 octobre 2018

Les 7 doigts de la main nous offrent cette année un spectacle tout indiqué pour le temps des Fêtes. Fidèle à ses habitudes, la compagnie montréalaise donne à voir une création multidisciplinaire et poétique axée sur la complexité des relations humaines. Passagers combine avec grâce danse, acrobaties et projections dans une mise en scène soignée aux accents théâtraux.

7 Doigts oblige, on peut s’attendre à des décors ingénieux (le show se déroule dans un train!), à une distribution internationale et à une trame sonore pétillante conçue spécialement pour le spectacle.

Du 14 novembre 2018 au 5 janvier 2018

Vous avez bien lu: cet hiver, le classique de Shakespeare sera présenté dans sa toute première mouture circassienne. Le Théâtre du Trident et Flip Fabrique, deux compagnies de la Capitale-Nationale, joignent ici leurs forces pour présenter le texte intégral de la pièce, mais avec sa part de cirque. Une proposition audacieuse qui permet d’apprécier le chef-d’œuvre anglais dans un contexte moderne – et avec plus de tonus!

Du 30 janvier au 10 février 2019

Pour la quatrième année consécutive, l’équipe de programmation de la TOHU rassemble ses numéros préférés. Dans une formule cabaret, on enchaîne les prestations de cirque de toutes les disciplines. Accompagnés par un maître de cérémonie charismatique, on s’étonne devant la virtuosité des saltimbanques. Le spectacle parfait pour les novices des arts vivants!

Du 20 février au 2 mars 2019

Mordus d’impro? Le tournoi de L’impro Cirque satisfera les fans de spectacles inusités. Dans une ambiance festive, quatre équipes formées de quatre circassiens et un comédien s’affronteront en présentant des numéros inédits pensés selon des thèmes farfelus. Qui remportera la joute? C’est à vous de décider!

Du 28 au 30 mars 2019

La compagnie Le gros orteil (quel nom rigolo!) présente un spectacle pour enfants et pour parents totalement charmant. Un bibliothécaire sérieux et ordonné, Monsieur Paul-Émile Dumoulin, devient totalement survolté dès qu’il plonge le nez dans un livre. Acrobaties, équilibres, jonglerie, break dance et beat box : tout est permis pendant la lecture!

Du 20 au 22 avril 2018

Plongez dans le cirque québécois avec la programmation automne-hiver de la TOHU!